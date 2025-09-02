Αμάντα Σέιφριντ και Τζούλια Ρόμπερτς εμφανίστηκαν με το ίδιο σύνολο στο Φεστιβάλ Βενετίας (εικόνα)
Kαι δεν ηταν μπέρδεμα της στυλίστριας

Ηπρώτη παρουσία της Julia Roberts στο Φεστιβάλ Βενετίας χαρακτηρίστηκε από εντυπωσιακές εμφανίσεις. Στο επίσημο photocall του φιλμ που πρωταγωνιστεί, After the Hunt, επέλεξε custom δημιουργία του οίκου Versace.

 
Το look αυτό σηματοδότησε την πρώτη επίσημη εμφάνιση με την υπογραφή του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή, Dario Vitale, που ανέλαβε τον Μάρτιο, διαδεχόμενος τη Donatella Versace και ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο για τον ιστορικό οίκο. Δείτε εδώ τι φόρεσε.

 
Ωστόσο, η Julia Roberts δεν ήταν η μόνη που επέλεξε το συγκεκριμένο σύνολο για την παρουσία της στο Φεστιβάλ. H Amanda Seyfried εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ με αυτό το σύνολο Versace, λίγες μέρες μετά την Julia που φόρεσε ακριβώς το ίδιο look. Αλλά δεν πρόκειται για μπέρδεμα των επαγγελματιών που συνεργάζονται με τις ηθοποιούς: είναι πραγματικά το ίδιο σύνολο.

Οι ηθοποιοί έχουν την ίδια στιλίστρια, την Elizabeth Stewart, και αφού η Amanda είδε την Julia με αυτό το look, σχολίασε: «Σε παρακαλώ, άσε με να φορέσω το ίδιο σύνολο». Και έτσι έγινε.

