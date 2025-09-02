«Κριτική και σχόλια αντιμετωπίζουν μόνο οι φροντιστές»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις απαντά στις επικρίσεις που δέχεται (βίντεο)

Ησύζυγος του Bruce Willis, Emma Heming Willis, έχει ένα μήνυμα για όσους «άδικα» κρίνουν τους φροντιστές ανθρώπων με προβλ.ήματα, χωρίς να γνωρίζουν τι πραγματικά περνούν.Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, η Heming Willis είπε ότι έχει δεχτεί αρνητικά σχόλια μετά την απόφασή της να μιλήσει δημόσια για την εμπειρία της να φροντίζει τον σύζυγό της, ο οποίος διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια (FTD) — μια είδηση που η οικογένεια γνωστοποίησε τον Φεβρουάριο του 2023.«Ήξερα ότι γνωστοποιώντας κάποιες προσωπικές μας πληροφορίες θα βλέπαμε δύο “στρατόπεδα”, σωστά; Εκείνους που έχουν άποψη και εκείνους που έχουν πραγματική εμπειρία», είπε. «Και τα σχόλια ήταν το τέλειο παράδειγμα».Στο ειδικό αφιέρωμα του ABC News με τη Diane Sawyer που προβλήθηκε τον περασμένο Αύγουστο, η Emma Heming Willis μίλησε για τη FTD — μια νευροεκφυλιστική νόσο που επηρεάζει κυρίως την επικοινωνία και τη συμπεριφορά — και αποκάλυψε ότι εκείνη και ο Willis ζουν σε ξεχωριστά σπίτια ώστε o ηθοποιός να έχει συνεχή φροντίδα.Το μοντέλο και επιχειρηματίας, που είναι παντρεμένη με τον σταρ του Die Hard από το 2009, δήλωσε στο νέο της βίντεο ότι ήθελε να αφήσει να περάσουν λίγες ημέρες από τη συνέντευξη, ώστε να μπορέσει να πάρει μια ανάσα και επαίνεσε την εκπομπή για την ευαισθητοποίηση γύρω από τη FTD. Ωστόσο, παρατήρησε ότι κάποιοι χρήστες στα social media εξέφρασαν γνώμη για το πώς φροντίζει τον σύζυγό της.«Αυτό είναι που αντιμετωπίζουν οι φροντιστές — κριτική και επικρίσεις από άλλους», είπε.