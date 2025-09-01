Zoë Kravitz για τα «Φιλαράκια» : «H σειρά πρέπει να μείνει στη δεκαετία του ’90»
Zoë Kravitz για τα «Φιλαράκια» : «H σειρά πρέπει να μείνει στη δεκαετία του ’90»
Η ηθοποιός δεν δίστασε να αποδοκιμάσει την αγαπημένη σειρά.
Ηκωμική σειρά της δεκαετίας του ’90, Friends παραμένει μια από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές παραγωγές όλων των εποχών, με πάνω από 200 επεισόδια να προβάλλονται ακόμα στο HBO Max μετά την πρόσφατη αποχώρησή της από το Netflix. Ωστόσο, ενώ η σειρά συνεχίζει να έχει μια πιστή βάση θαυμαστών, η Zoe Kravitz δεν πιστεύει ότι κάθε πτυχή της σειράς ήταν επιτυχημένη.
Η ηθοποιός προωθεί τη νέα της ταινία Caught Stealing μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της Austin Butler. Η ταινία διαδραματίζεται στη δεκαετία του ’90 και το τηλεοπτικό δίδυμο μίλησε πρόσφατα για το τι αγάπησαν σε αυτή τη δεκαετία – και τι όχι.
