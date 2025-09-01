Ο Jude Law ως o «άντρας χωρίς πρόσωπο» Putin στο Φεστιβάλ Βενετίας – Δεν ένιωσε καμία φοβία για τον ρόλο

ΟJude Law εμφανίστηκε στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με την ταινία The Wizard of the Kremlin, στην οποία υποδύεται τον Vladimir Putin. Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν ένιωσε φόβο για πιθανές αντεκδικήσεις λόγω του ρόλου, αν και, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, δεν προσέγγισε το έργο «αφελώς». Αντίθετα, ένιωθε ασφαλής χάρη στη συνεργασία με τον σκηνοθέτη Olivier Assayas και το σενάριο, το οποίο, όπως είπε, αφηγείται την ιστορία με σεβασμό.Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου πριν από την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Κυριακή, ο βραβευμένος με Bafta ηθοποιός δήλωσε: «Ένιωθα σίγουρος, στα χέρια του Olivier και του σεναρίου, ότι αυτή η ιστορία επρόκειτο να ειπωθεί έξυπνα, με λεπτότητα και προσοχή.»