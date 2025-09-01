Γιατί οι νέοι στην Αμερική δεν κρύβουν ότι είναι συντηρητικοί; Το μπλουζάκι με τον Ρόναλντ Ρίγκαν που προτιμούν (εικόνα)

Μια κόκκινη-λευκή-μπλε μπλούζα με το λογότυπο «Reagan Bush ’84» έχει αναδειχθεί σε αγαπημένο κομμάτι της γκαρνταρόμπας για τους εκπροσώπους της γενιάς Ζ που στηρίζουν τους συντηρητικούς στις ΗΠΑ. Όμως, δεν πρόκειται μόνο για ένα retro fashion statement. Για πολλούς νέους είναι ένας διακριτικός τρόπος να δηλώσουν τις αξίες τους, να συνδεθούν με συνομηλίκους και να εκφράσουν την πολιτική τους ταυτότητα χωρίς να προκαλούν.Μια μπλούζα με ιστορίαΟ Kieran Laffey, φοιτητής στο George Washington University και πρόεδρος του College Republicans, φορά συχνά το T-shirt σε εκδηλώσεις, debate και ομιλίες. Το απέκτησε το 2020, σε μια «ταραγμένη» περίοδο για το σχολείο του, όταν οι περισσότερες απόψεις γύρω του ήταν πιο φιλελεύθερες. «Το να έχεις δεξιές απόψεις σχεδόν θεωρείται πράξη ανταρσίας», λέει. «Η μπλούζα “Reagan Bush ’84” ήταν ένας cool τρόπος να ενταχθείς στο κίνημα της νεότερης, αντισυστημικής γενιάς συντηρητικών. Όταν βλέπεις κάποιον με το ίδιο T-shirt, είναι εύκολο να καταλάβεις ότι μάλλον θα τα πάτε καλά», δήλωσε στην Washington Post.Είτε αυθεντικές vintage είτε καινούργιες με ρετρό αισθητική, οι μπλούζες με το κλασικό, πλέον, λογότυπο κυκλοφορούν εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, παρά τις αλλαγές στη ρεπουμπλικανική ατζέντα. Για τους νέους, είναι ό,τι ήταν το T-shirt του Che Guevara για την Αριστερά: ένα μήνυμα, συνδεδεμένο με νοσταλγία και ιστορία, δοσμένο με στυλ.Ο Mario Nicoletto, 24 ετών και υπεύθυνος εκστρατειών του New York Young Republican Club, λέει στο ίδιο άρθρο: «Είναι σαν το MAGA (Make America Great Again) καπέλο της δεκαετίας του ’80». Ακόμα και νέα MAGA T-shirt εμπνέονται από το ίδιο λογότυπο, αντικαθιστώντας τα ονόματα Reagan και Bush με αυτά του Donald Trump και του JD Vance.