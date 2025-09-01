Sexability : Μία μοναδική προβολή του ντοκιμαντέρ για τη μυϊκή δυστροφία Duchenne και τον έρωτα
MARIE CLAIRE

Sexability : Μία μοναδική προβολή του ντοκιμαντέρ για τη μυϊκή δυστροφία Duchenne και τον έρωτα

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, η ταινία του MDA Ελλάς έρχεται στην Αθήνα και τον Δαναό την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.

Sexability : Μία μοναδική προβολή του ντοκιμαντέρ για τη μυϊκή δυστροφία Duchenne και τον έρωτα
Τον έρωτα, το σεξ και την αναπηρία πραγματεύεται το ντοκιμαντέρ του MDA Ελλάς “Sexability – A story about Duchenne Muscular Dystrophy and Love”, το οποίο μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, στο τμήμα “Ανοιχτοί Ορίζοντες”, έρχεται στην Αθήνα για μία μοναδική προβολή την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στον Κινηματογράφο Δαναό στις 20.00.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης