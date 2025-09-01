Sexability : Μία μοναδική προβολή του ντοκιμαντέρ για τη μυϊκή δυστροφία Duchenne και τον έρωτα

Τον έρωτα, το σεξ και την αναπηρία πραγματεύεται το ντοκιμαντέρ του MDA Ελλάς “Sexability – A story about Duchenne Muscular Dystrophy and Love”, το οποίο μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, στο τμήμα “Ανοιχτοί Ορίζοντες”, έρχεται στην Αθήνα για μία μοναδική προβολή την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στον Κινηματογράφο Δαναό στις 20.00.