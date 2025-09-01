Sexability : Μία μοναδική προβολή του ντοκιμαντέρ για τη μυϊκή δυστροφία Duchenne και τον έρωτα
Sexability : Μία μοναδική προβολή του ντοκιμαντέρ για τη μυϊκή δυστροφία Duchenne και τον έρωτα
Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, η ταινία του MDA Ελλάς έρχεται στην Αθήνα και τον Δαναό την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.
Τον έρωτα, το σεξ και την αναπηρία πραγματεύεται το ντοκιμαντέρ του MDA Ελλάς “Sexability – A story about Duchenne Muscular Dystrophy and Love”, το οποίο μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, στο τμήμα “Ανοιχτοί Ορίζοντες”, έρχεται στην Αθήνα για μία μοναδική προβολή την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στον Κινηματογράφο Δαναό στις 20.00.
