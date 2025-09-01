Φεστιβάλ Βενετίας: Η Κέιτ Μπλάνσετ μαγεύει με φτερωτό Maison Margiela φόρεμα
MARIE CLAIRE

Φεστιβάλ Βενετίας: Η Κέιτ Μπλάνσετ μαγεύει με φτερωτό Maison Margiela φόρεμα

Από την πρώτη συλλογή του Glenn Martens στον οίκο.

Φεστιβάλ Βενετίας: Η Κέιτ Μπλάνσετ μαγεύει με φτερωτό Maison Margiela φόρεμα
Στην πιο πρόσφατη ταινία του Jim Jarmusch Father Mother Sister Brother, το καστ είναι γεμάτο γνωστά πρόσωπα: από τον Adam Driver και τον Luka Sabbat έως τον Tom Waits. Στο κέντρο της ιστορίας, που εξερευνά τις προκλήσεις μιας οικογένειας και τις επώδυνες σχέσεις ανάμεσα σε αδέλφια και γονείς, βρίσκεται η Cate Blanchett. 

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης