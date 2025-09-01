Φεστιβάλ Βενετίας: Η Κέιτ Μπλάνσετ μαγεύει με φτερωτό Maison Margiela φόρεμα
Από την πρώτη συλλογή του Glenn Martens στον οίκο.
Στην πιο πρόσφατη ταινία του Jim Jarmusch Father Mother Sister Brother, το καστ είναι γεμάτο γνωστά πρόσωπα: από τον Adam Driver και τον Luka Sabbat έως τον Tom Waits. Στο κέντρο της ιστορίας, που εξερευνά τις προκλήσεις μιας οικογένειας και τις επώδυνες σχέσεις ανάμεσα σε αδέλφια και γονείς, βρίσκεται η Cate Blanchett.
