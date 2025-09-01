Η Ρόμπιν Ράιτ δεν μετανιώνει που έφυγε από τις ΗΠΑ: «Είναι χάος» - Πού μένει τώρα

ΗRobin Wright έχει πλέον μια νέα χώρα να αποκαλεί «σπίτι» — και δηλώνει ότι δεν έχει μετανιώσει καθόλου για την απόφασή της να μετακομίσει.Σε νέα της συνέντευξη στους The Times, που δημοσιεύτηκε την Κυριακή 31 Αυγούστου, η 59χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι εκείνη και ο σύντροφός της, ο αρχιτέκτονας Henry Smith, νοικιάζουν ένα σπίτι στην αγγλική ακτογραμμή.«Είναι λυτρωτικό να τελειώνεις», είπε στην εφημερίδα. «Να τελειώνεις με την αναζήτηση, να σταματάς να παίρνεις μόνο το 60% από αυτό που ήθελες».Η πρωταγωνίστρια του House of Cards, γεννημένη στο Τέξας και μεγαλωμένη στην Καλιφόρνια, μίλησε ανοιχτά για την επιθυμία της να φύγει από τις ΗΠΑ, λέγοντας: «Η Αμερική είναι ένα χάος».«Λατρεύω που βρίσκομαι σε αυτή τη χώρα», πρόσθεσε για την Αγγλία. «Υπάρχει μια ελευθερία του εαυτού εδώ. Ο κόσμος είναι τόσο ευγενικός. Ζει. Δεν είναι κολλημένος στην κίνηση, πανικόβλητος σε μια τηλεφωνική κλήση, τρώγοντας ένα σάντουιτς. Αυτό συμβαίνει κυρίως στην Αμερική. Όλα είναι βιασύνη, ανταγωνισμός και ταχύτητα».Η απόφασή της να μετακομίσει οφειλόταν εν μέρει και στον θόρυβο του Λος Άντζελες.«Όλοι χτίζουν τεράστια σπίτια, κι εγώ απλώς έχω τελειώσει με όλο αυτό — αγαπώ την ησυχία. Και βρήκα τον άνθρωπό μου. Επιτέλους», είπε, αναφερόμενη στον 52χρονο Smith.