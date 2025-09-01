Η Βασίλισσα Καμίλα έπεσε θύμα παρενόχλησης - Τι αποκαλύπτει νέο βιβλίο για τη ζωή της και πώς αντέδρασε

Ένα νέο βιβλίο που εξετάζει τη σχέση της βρετανικής βασιλικής οικογένειας με τους πολιτικούς της χώρας, περιλαμβάνει μια συγκλονιστική αποκάλυψη της Βασίλισσας Camilla για μια σεξουαλική επίθεση που υπέστη όταν ήταν έφηβη.Απόσπασμα από το νέο έργο του Valentine Low, Power and the Palace, που δημοσιεύτηκε στους The Times την Κυριακή 31 Αυγούστου, περιγράφει τις πρώτες συναντήσεις της Camilla –σήμερα 78 ετών– με τον τότε δήμαρχο του Λονδίνου, Boris Johnson, το 2008.Σύμφωνα με τον Guto Harri, διευθυντή επικοινωνίας που συνεργάστηκε με τον Johnson, τότε νεοεκλεγέντα δήμαρχο, η Camilla τον είχε προσκαλέσει στο Clarence House για την πρώτη τους γνωριμία.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Camilla μοιράστηκε μια βαθιά προσωπική ιστορία από την εφηβεία της, με αφορμή το σχέδιο του Johnson να ανοίξει τρία κέντρα υποστήριξης θυμάτων βιασμού στο Λονδίνο.«Η σοβαρή συζήτηση που είχαν αφορούσε το γεγονός ότι είχε υπάρξει θύμα απόπειρας σεξουαλικής επίθεσης όταν ήταν μαθήτρια», γράφει ο Low.Όπως αποκάλυψε η ίδια, βρισκόταν σε τρένο με προορισμό το Paddington –ήταν περίπου 16 ή 17 ετών– όταν ένας άνδρας άρχισε να την αγγίζει ανάρμοστα. «Ο Johnson τη ρώτησε τι έκανε τότε. Εκείνη απάντησε: “Έκανα αυτό που μου είχε μάθει η μητέρα μου. Έβγαλα το παπούτσι μου και τον χτύπησα με το τακούνι στα γεννητικά όργανα.”».