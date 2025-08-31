No Dior, no Dietrich: To μήνυμα πίσω από το slogan T-shirt του Luca Guadagnino στη Βενετία
Η δημιουργική σύμπραξη του σκηνοθέτη με τον JW Anderson, o οποίος πλέον κατέχει τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή στον οίκο, βρέθηκε στο επίκεντρο του φεστιβάλ.
Η δημιουργική σύμπραξη του Luca Guadagnino με τον JW Anderson, o οποίος πλέον κατέχει τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή στον οίκο Dior, βρέθηκε στο επίκεντρο του Φεστιβάλ Βενετίας. Στο κόκκινο χαλί, για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας After the Hunt, ο σκηνοθέτης εμφανίστηκε με ένα πολυσυζητημένο λουλουδάτο σακάκι, συνδυασμένο με λευκό πουκάμισο, παντελόνι και σκούρα παπούτσια. Όλα από τη συλλογή Dior Men δια χειρός JW Anderson.
