Εριέττα Κούρκουλου-Βύρων Βασιλειάδης: Βάφτισαν τον γιο τους, Λέοντα
Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν σε ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα.

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής τους βίωσαν το Σάββατο 30 Αυγούστου η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση και ο Βύρων Βασιλειάδης, βαφτίζοντας τον γιο τους. Το μικρό αγόρι πήρε το όνομα Λέων, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Πάρο, όπου η οικογένεια πέρασε σχεδόν όλο το καλοκαίρι της.

