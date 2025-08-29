«Shrekking»: Η νέα αμφιλεγόμενη τάση στο dating
MARIE CLAIRE

«Shrekking»: Η νέα αμφιλεγόμενη τάση στο dating

Από τον Σρεκ στη σύγχρονη ερωτική πραγματικότητα.

«Shrekking»: Η νέα αμφιλεγόμενη τάση στο dating
Στον κόσμο του σύγχρονου dating, συνεχώς εμφανίζονται νέοι όροι που περιγράφουν συμπεριφορές και τάσεις στις σχέσεις. Ο πιο πρόσφατος είναι το «Shrekking», εμπνευσμένος από τον γνωστό πράσινο ήρωα κινουμένων σχεδίων, Σρεκ. Η ιδέα πίσω από τον όρο είναι η επιλογή ενός συντρόφου που θεωρείται «λιγότερο ελκυστικός» ή «κάτω από τα στάνταρ» του ατόμου που τον επιλέγει, με την ψευδαίσθηση ότι έτσι θα έχει τον έλεγχο στη σχέση και δεν θα πληγωθεί.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης