«Shrekking»: Η νέα αμφιλεγόμενη τάση στο dating

Στον κόσμο του σύγχρονου dating, συνεχώς εμφανίζονται νέοι όροι που περιγράφουν συμπεριφορές και τάσεις στις σχέσεις. Ο πιο πρόσφατος είναι το «Shrekking», εμπνευσμένος από τον γνωστό πράσινο ήρωα κινουμένων σχεδίων, Σρεκ. Η ιδέα πίσω από τον όρο είναι η επιλογή ενός συντρόφου που θεωρείται «λιγότερο ελκυστικός» ή «κάτω από τα στάνταρ» του ατόμου που τον επιλέγει, με την ψευδαίσθηση ότι έτσι θα έχει τον έλεγχο στη σχέση και δεν θα πληγωθεί.