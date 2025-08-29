Η Αν Χάθαγουέι δεν πτοείται: Η ανάρτηση που έκανε μετά την πτώση της στα γυρίσματα ταινίας (βίντεο)
MARIE CLAIRE

«Είκοσι χρόνια μετά, ακόμα "πέφτω" για εσένα».

Ηπτώση της Anne Hathaway στη διάρκεια των γυρισμάτων της συνέχειας της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada», έγινε viral και κέρδισε από το κοινό της ταινίας και τους θαυμαστές της ηθοποιού εκατομμύρια θετικά σχόλια.

 
Η στιγμή, που αρκετοί νόμιζαν πως είναι μέρος της σκηνής που γυριζόταν εκείνη την ώρα, κατά την οποία το τακούνι της ηθοποιού σπάει και εκείνη σωριάζεται στα σκαλιά προκάλεσε αρχικά άγχος στους συνεργάτες της, αλλά η ίδια αντέδρασε άμεσα και με χάρη σηκώθηκε και φώναξε χαμογελώντας πως είναι καλά.

 
Όπως είδαμε σε νέα video που κυκλοφόρησαν, τελικά η σκηνή γυρίστηκε κανονικά με την ηθοποιό να καταχειροκροτείται στο τέλος της.

