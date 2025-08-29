Αμάλ Κλούνεϊ: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα της ταινίας του συζύγου της στο Φεστιβάλ Βενετίας
MARIE CLAIRE

Αμάλ Κλούνεϊ: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα της ταινίας του συζύγου της στο Φεστιβάλ Βενετίας

Η βροχή δεν την πτόησε

Αμάλ Κλούνεϊ: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα της ταινίας του συζύγου της στο Φεστιβάλ Βενετίας
ΗAmal Clooney ήταν αναμφίβολα η απόλυτη πρωταγωνίστρια του κόκκινου χαλιού στο Φεστιβάλ Βενετίας, στην πρεμιέρα της ταινίας Jay Kelly, έχοντας στο πλευρό της τον αγαπημένο της σύζυγο, George Clooney.

 
Η δικηγόρος και ακτιβίστρια έλαμπε μέσα σε ένα εντυπωσιακό, strapless φόρεμα σε έντονη φούξια απόχρωση, με εφαρμοστό, σούρα μπούστο και μίνι φούστα μπροστά, που κατέληγε σε μία θεαματική, ογκώδη ουρά. Η βροχή που είχε προηγηθεί και έκανε το κόκκινο χαλί να λερώσει το φόρεμά της, δεν την πτόησε. Χαμογελαστή και ευδιάθετη φωτογραφήθηκε με τον σύζυγό της.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης