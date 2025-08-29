Αμάλ Κλούνεϊ: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα της ταινίας του συζύγου της στο Φεστιβάλ Βενετίας

ΗAmal Clooney ήταν αναμφίβολα η απόλυτη πρωταγωνίστρια του κόκκινου χαλιού στο Φεστιβάλ Βενετίας, στην πρεμιέρα της ταινίας Jay Kelly, έχοντας στο πλευρό της τον αγαπημένο της σύζυγο, George Clooney.Η δικηγόρος και ακτιβίστρια έλαμπε μέσα σε ένα εντυπωσιακό, strapless φόρεμα σε έντονη φούξια απόχρωση, με εφαρμοστό, σούρα μπούστο και μίνι φούστα μπροστά, που κατέληγε σε μία θεαματική, ογκώδη ουρά. Η βροχή που είχε προηγηθεί και έκανε το κόκκινο χαλί να λερώσει το φόρεμά της, δεν την πτόησε. Χαμογελαστή και ευδιάθετη φωτογραφήθηκε με τον σύζυγό της.