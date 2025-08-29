Αμάλ Κλούνεϊ: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα της ταινίας του συζύγου της στο Φεστιβάλ Βενετίας
Η βροχή δεν την πτόησε
ΗAmal Clooney ήταν αναμφίβολα η απόλυτη πρωταγωνίστρια του κόκκινου χαλιού στο Φεστιβάλ Βενετίας, στην πρεμιέρα της ταινίας Jay Kelly, έχοντας στο πλευρό της τον αγαπημένο της σύζυγο, George Clooney.
Η δικηγόρος και ακτιβίστρια έλαμπε μέσα σε ένα εντυπωσιακό, strapless φόρεμα σε έντονη φούξια απόχρωση, με εφαρμοστό, σούρα μπούστο και μίνι φούστα μπροστά, που κατέληγε σε μία θεαματική, ογκώδη ουρά. Η βροχή που είχε προηγηθεί και έκανε το κόκκινο χαλί να λερώσει το φόρεμά της, δεν την πτόησε. Χαμογελαστή και ευδιάθετη φωτογραφήθηκε με τον σύζυγό της.
Η δικηγόρος και ακτιβίστρια έλαμπε μέσα σε ένα εντυπωσιακό, strapless φόρεμα σε έντονη φούξια απόχρωση, με εφαρμοστό, σούρα μπούστο και μίνι φούστα μπροστά, που κατέληγε σε μία θεαματική, ογκώδη ουρά. Η βροχή που είχε προηγηθεί και έκανε το κόκκινο χαλί να λερώσει το φόρεμά της, δεν την πτόησε. Χαμογελαστή και ευδιάθετη φωτογραφήθηκε με τον σύζυγό της.
