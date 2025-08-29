Έμα Στόουν: Το γλυκό φιλί που αντάλλαξε με τον σύζυγό της στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας

ΗEmma Stone έλαμψε στο κόκκινο χαλί του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της Dave McCary, σε μια από τις πιο κομψές και glamorous εμφανίσεις του φετινού φεστιβάλ.Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, 36 ετών, επέλεξε μια εντυπωσιακή custom δημιουργία του Louis Vuitton και γόβες Roger Vivier για την πρεμιέρα της νέας της ταινίας Bugonia, όπου συμπρωταγωνιστεί με τις Alicia Silverstone, Jesse Plemons, Aidan Delbis και Stavros Halkias.Η Stone, η οποία είναι παντρεμένη με τον McCary από το 2020 και είναι μητέρα της 4χρονης Louise Jean, έχει πλέον χτίσει μια ξεχωριστή κινηματογραφική «χημεία» με τον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο, καθώς το Bugonia αποτελεί την τέταρτη συνεργασία τους μετά τα The Favourite, Poor Things και Kinds of Kindness.