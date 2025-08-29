Η Έμα Στόουν απάντησε σε δημοσιογράφο για το ξυρισμένο κεφάλι της: «Απλώς πήρα το ξυραφάκι» (βίντεο)

Ηταινία Bugonia, σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου και με πρωταγωνίστρια την Emma Stone, έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης, 28 Αυγούστου, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.Το κοινό αποθέωσε την ηθοποιό για την ερμηνεία της στην αίθουσα, αλλά και στην παρουσία της στο κόκκινο χαλί, όπου εμφανίστηκε με ένα λευκό φόρεμα με λεπτές ράντες και λάμψεις.Λίγες ώρες νωρίτερα σε συνέντευξη Τύπου για την ταινία, στην οποία ο Λάνθιμος φόρεσε σακάκι με καρφίτσα στα χρώματα της Παλαιστίνης στο πέτο, η Emma Stone μίλησε και για την αλλαγή που χρειάστηκε να κάνει στην εμφάνισή της, για τον ρόλο της, να ξυρίσει τα μαλλιά της.Μέχρι στιγμής η ίδια δεν είχε αναφερθεί με πολλέ λεπτομέρειες στο γεγονός, αν και η φίλη της Jennifer Lawrence το είχε κάνει.