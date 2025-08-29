Σκηνοθετώντας τα χρώματα: Ο Pedro Almodovar περνά από τις ταινίες στα έπιπλα - Σχεδιάζει καναπέδες

To μοναδικό ύφος του εμβληματικού σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδόβαρ με χρώμα, συναίσθημα και εντυπωσιακές οπτικές αφηγήσεις που έχουν επαναπροσδιορίσει την κινηματογραφική του παρουσία μεταφέρεται τώρα και στον κόσμο του design με τη συλλογή Cromatica για τον γαλλικό οίκο Roche Bobois.Μαζί με τη μούσα του, Ρόσι ντε Πάλμα, παρουσιάζουν μία σειρά από έπιπλα περιορισμένης έκδοσης, χαλιά και αξεσουάρ που αντανακλά τη μοναδική οπτική αφήγηση του σκηνοθέτη, συνδυάζοντας τη γλώσσα του κινηματογράφου με τις υφές και τις φόρμες του design. Μέσω της Cromatica, η Roche Bobois και ο Πέδρο Αλμοδόβαρ δημιούργησαν έναν έντονο διάλογο μεταξύ κινηματογράφου και εσωτερικής διακόσμησης, ένα μανιφέστο τόσο της τέχνης όσο και του design, σε μια συλλογή όπου τα έπιπλα γίνονται αφήγηση και το χρώμα ο βασικός πρωταγωνιστής.