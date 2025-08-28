Γιώργος Λάνθιμος: Εμφανίστηκε με καρφίτσα στα χρώματα της Παλαιστίνης στο Φεστιβάλ Βενετίας
Γιώργος Λάνθιμος: Εμφανίστηκε με καρφίτσα στα χρώματα της Παλαιστίνης στο Φεστιβάλ Βενετίας

Μαζί του η Emma Stone.

Γιώργος Λάνθιμος: Εμφανίστηκε με καρφίτσα στα χρώματα της Παλαιστίνης στο Φεστιβάλ Βενετίας
Πρεμιέρα κάνει απόψε η ταινία Bugonia του Γιώργου Λανθιμου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Ο σκηνοθέτης και οι συντελεστές της ταινίας φωτογραφήθηκαν λίγο νωρίτερα στο Φεστιβάλ με τον Έλληνα σκηνοθέτη να στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ του αγώνα των Παλαιστινίων με έναν διακριτικό τρόπο.

 
Φορώντας ένα μαύρο T-shirt με καφέ σακάκι και μαύρο παντελόνι, τα φλας στην εμφάνισή του μαγνήτισε η καρφίτσα που φόρεσε στο πέτο του. Στα χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης, το μικροσκοπικό αξεσουάρ μάς υπενθύμισε ότι – όχι πολύ μακριά μας – μαίνεται μια γενοκτονία.

