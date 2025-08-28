«Τα παιδιά μας κάθονται στα κινητά μέχρι τα ξημερώματα»: Η Νότια Κορέα απαγορεύει τα smart phone στις σχολικές αίθουσες

ΗΝότια Κορέα ψήφισε την Τετάρτη, 27 Αυγούστου, νόμο που απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ψηφιακών συσκευών στις σχολικές αίθουσε, αντανακλώντας την αυξανόμενη ανησυχία για την επίδραση της εκτεταμένης χρήσης των κοινωνικών μέσων στους νέους.Η απαγόρευση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τον Μάρτιο του 2026, καθιστά τη Νότια Κορέα τη νεότερη χώρα που περιορίζει τη χρήση smartphones και κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους. Πρόσφατα, και η Αυστραλία επέκτεινε την απαγόρευση των social media για εφήβους, ενώ μια μελέτη τον Ιούλιο έδειξε ότι η απαγόρευση των κινητών στις ολλανδικές σχολικές αίθουσες βελτίωσε τη συγκέντρωση των μαθητών.Έρευνες δείχνουν ότι η Νότια Κορέα είναι μία από τις πιο ψηφιακά συνδεδεμένες χώρες στον κόσμο, με 99% των πολιτών να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και 98% να διαθέτουν smartphone, σύμφωνα με το Pew Research Center των ΗΠΑ, η υψηλότερη αναλογία ανάμεσα στις 27 χώρες που εξετάστηκαν το 2022 και 2023.Η νομοθεσία έλαβε διπλωματική υποστήριξη κατά την ονομαστική ψηφοφορία της Τετάρτης στο κοινοβούλιο.«Η εξάρτηση των νέων μας από τα κοινωνικά μέσα έχει φτάσει σε σοβαρό επίπεδο», δήλωσε ο Cho Jung-hun, βουλευτής και εισηγητής του νόμου. «Τα παιδιά μας ξυπνούν κάθε πρωί με κόκκινα μάτια. Είναι στο Instagram μέχρι τις 2 ή 3 τα ξημερώματα», πρόσθεσε στο κοινοβούλιο.