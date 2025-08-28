Τα lip oil που θα φοράμε όλους τους επόμενους μήνες για ζουμερά και ενυδατωμένα χείλη

Plus: Ποιες είναι οι διαφορές του από τα lip gloss και τα lip balm;

Αν ρίξουμε μία κλεφτή ματιά μέσα στις τσάντες των περισσότερων γυναικών, αποκλείεται να μην βρούμε έστω και ένα lip balm μέσα. Η ενυδάτωση των χειλιών είναι άλλωστε το Α και το Ω για να δείχνουν υγιή, είτε φοράμε από πάνω το αγαπημένο μας κραγιόν, είτε όχι.





Τελευταία, όπως, έχει βγει στο προσκήνιο ένα άλλο προϊόν που απειλεί να πάρει τα πρωτεία των balms. Ο λόγος φυσικά για τα lip oils, τα ειδικά λαδάκια χειλιών που εμφανίζονται ολοένα και πιο συχνά μπροστά μας, τόσο κυριολεκτικά, όσο και διαδικτυακά, με τα brands ομορφιάς να τα προσθέτουν το ένα μετά το άλλο στις γκάμες τους.

