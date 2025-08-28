Τα lip oil που θα φοράμε όλους τους επόμενους μήνες για ζουμερά και ενυδατωμένα χείλη
MARIE CLAIRE

Τα lip oil που θα φοράμε όλους τους επόμενους μήνες για ζουμερά και ενυδατωμένα χείλη

Plus: Ποιες είναι οι διαφορές του από τα lip gloss και τα lip balm;

Τα lip oil που θα φοράμε όλους τους επόμενους μήνες για ζουμερά και ενυδατωμένα χείλη
Αν ρίξουμε μία κλεφτή ματιά μέσα στις τσάντες των περισσότερων γυναικών, αποκλείεται να μην βρούμε έστω και ένα lip balm μέσα. Η ενυδάτωση των χειλιών είναι άλλωστε το Α και το Ω για να δείχνουν υγιή, είτε φοράμε από πάνω το αγαπημένο μας κραγιόν, είτε όχι.

 
Τελευταία, όπως, έχει βγει στο προσκήνιο ένα άλλο προϊόν που απειλεί να πάρει τα πρωτεία των balms. Ο λόγος φυσικά για τα lip oils, τα ειδικά λαδάκια χειλιών που εμφανίζονται ολοένα και πιο συχνά μπροστά μας, τόσο κυριολεκτικά, όσο και διαδικτυακά, με τα brands ομορφιάς να τα προσθέτουν το ένα μετά το άλλο στις γκάμες τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης