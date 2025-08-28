Η μητέρα του Ευάγγελου Μπούση, Ελένη Παλυβού - Μπούση παρουσιάζει το βιβλίο της στην Ελλάδα

«Toλμηρές Ανθεκτικές Γυναίκες» - Η γυναίκα που έχει ταυτίσει τη ζωή της με την προσφορά στον άνθρωπο, τιμά τις ηρωίδες της καθημερινότητας μέσα από το νέο της βιβλίο.