Η μητέρα του Ευάγγελου Μπούση, Ελένη Παλυβού - Μπούση παρουσιάζει το βιβλίο της στην Ελλάδα
«Toλμηρές Ανθεκτικές Γυναίκες» - Η γυναίκα που έχει ταυτίσει τη ζωή της με την προσφορά στον άνθρωπο, τιμά τις ηρωίδες της καθημερινότητας μέσα από το νέο της βιβλίο.
Μέσα σε μια ατμόσφαιρα συγκίνησης και έμπνευσης, θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Τολμηρές Ανθεκτικές Γυναίκες» της Ελένης Παλυβού-Μπούση – μιας γυναίκας που έχει αφιερώσει τη ζωή της στην ανιδιοτελή προσφορά προς τον άνθρωπο, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον χώρο της κοινωνικής αλληλεγγύης. Πρόκειται για βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη του λόγου, στη γενναιότητα της ψυχής και στην ανιδιοτελή προσφορά, θα λάβει χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Τέχνης & Λόγου «Νίκη Παπαθεοχάρη», την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 18:00. Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
