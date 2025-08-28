Η Έμα Στόουν έφτασε στη Βενετία κρατώντας δύο Louis Vuitton τσάντες - Οι φωτογραφίες από την άφιξή της στην πόλη

Το Φεστιβάλ Βενετίας δεν είναι μόνο τα λαμπερά red carpet looks. oι αφίξεις των σταρ στην πόλη έχουν εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον – και φέτος τόσο η Amal Clooney όσο και η Emma Stone μαγνήτισαν τα βλέμματα.Η μεν πρώτη με το φωτεινό, κίτρινο φόρεμά της (δείτε εδώ την εμφάνισή της) η δε δεύτερη με το άνετο, ταξιδιωτικό στυλ της.Στις 26 Αυγούστου, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την πρωταγωνίστρια της ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia», να κρατά δύο τσάντες Louis Vuitton και να φορά ένα ζευγάρι σανδάλια που αποτελούν τη μεγάλη τάση του καλοκαιριού, την ώρα που έφτανε στην ιταλική πόλη.Η Emma Stone κατέφθασε στην Ιταλία φορώντας ένα άνετο και εξαιρετικά κομψό airport look. Στα χέρια της κρατούσε δύο Louis Vuitton carry-ons: την μίνι Express PM της συλλογής Φθινόπωρο 2025, με τιμή $4,200 και έμπνευση από την signature Keepall duffle, καθώς και την CarryAll Vibe MM, ένα σχέδιο αξίας $4,050, ιδανικό για μεγαλύτερα αντικείμενα.