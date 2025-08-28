H χρονιά μέχρι στιγμής ήταν δύσκολη για αυτό το ζώδιο, αλλά από εδώ και πέρα όλα αλλάζουν

Ηαστρολογική ενέργεια μεταβάλλεται συνεχώς και επηρεάζει τον καθένα μας διαφορετικά. Μέχρι στιγμής, το 2025 δεν ήταν εύκολο για ένα συγκεκριμένο ζώδιο. Όμως, σύμφωνα με την αστρολόγο Carol Starr, οι επόμενοι μήνες φέρνουν μεγάλες ανατροπές προς το καλύτερο.Το μόνο που χρειάζεται; Υπομονή – κάτι που, ευτυχώς, αυτό το ζώδιο γνωρίζει καλά. Καθώς πλησιάζουμε στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, από τα οικονομικά μέχρι την αγάπη, η τύχη του γυρίζει υπέρ του, φέρνοντας ευκαιρίες και θετικές εξελίξεις σε όλους τους τομείς.Όπως εξηγεί η αστρολόγος στο yourtango.com, έχει ακούσει «πολλά παράπονα από τους Ταύρους» φέτος. Συνηθισμένοι να βλέπουν τα πράγματα να κυλούν υπέρ τους – μετά την εξαιρετική χρονιά του 2023 και τον Δία στον δεύτερο οίκο τους το 2024 που έφερε οικονομική άνοδο – οι Ταύροι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ξαφνική αλλαγή. Ο Δίας πέρασε σε νέο ζώδιο τον Ιούνιο του 2025, αφήνοντας πίσω τον «οίκο των χρημάτων» τους, και οι εντάσεις άρχισαν να αυξάνονται.Απρόσμενα οικογενειακά θέματα, χωρισμοί, ακόμη και εκρήξεις θυμού έκαναν την εμφάνισή τους. Σύμφωνα με την αστρολόγο Helo, που μίλησε στο ίδιο μέσο, το διάστημα από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο οι Ταύροι αντιμετώπισαν βαριά ενέργεια που τους οδήγησε στην απομόνωση.