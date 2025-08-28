Τζούλια Ρόμπερτς: Εμφανίστηκε στη Βενετία με ζακέτα κεντημένη με το πρόσωπο του σκηνοθέτη της νέας της ταινίας (βίντεο)

Στις 27 Αυγούστου, η Julia Roberts έφτασε στην Ιταλία για το φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, φορώντας ένα απρόσμενο και διασκεδαστικό σύνολο που απέδιδε φόρο τιμής σε έναν πολύ συγκεκριμένο άνθρωπο.Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, που βρίσκεται στην πόλη για την πρεμιέρα της νέας ταινίας του Luca Guadagnino, After the Hunt, επέλεξε να δείξει την εκτίμησή της στον σκηνοθέτη μέσα από την ενδυματολογική της επιλογή: μια ασπρόμαυρη ζακέτα με το πρόσωπο του Guadagnino κεντημένο παντού πάνω της. Με το χαρακτηριστικό της, λαμπερό χαμόγελο, έφτασε στην «Πλωτή Πόλη» εντυπωσιάζοντας τους φωτογράφους.