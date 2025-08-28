Η Κέιτ Μπλάντσετ εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας με φόρεμα που έχει ξαναβάλει (βίντεο)

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 2025 έκανε πρεμιέρα με τη νέα ταινία του Paolo Sorrentino, La Grazia και πλήθος αστέρων να παρελαύνουν στο κόκκινο χαλί.Ανάμεσά τους, η βραβευμένη με Όσκαρ Cate Blanchett, η οποία έκανε μια από τις πιο glamorous εμφανίσεις της βραδιάς. Εμφανίστηκε με μια μαύρη, μάξι τουαλέτα Armani Privé με εντυπωσιακό, βαθύ ντεκολτέ διακοσμημένο με λαμπερές λεπτομέρειες.Και αν το φόρεμα σας φαίνεται γνώριμο, υπάρχει λόγος: η Blanchett είχε φορέσει την ίδια δημιουργία το 2022, στα SAG Awards.Δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός ανακυκλώνει μια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί. Με την πολύχρονη συνεργάτιδά της και στιλίστρια Elizabeth Stewart, η ηθοποιός έχει αναδειχθεί σε δυναμική υποστηρίκτρια της sustainable μόδας στο Hollywood. Από φορέματα των Oscars που έβαλε ξανά στα BAFTA, μέχρι τουαλέτες από τις Χρυσές Σφαίρες που φόρεσε ξανά στις Κάννες, η ίδια αποδεικνύει ότι μια καλοραμμένη σιλουέτα δεν χάνει ποτέ την αίγλη της.