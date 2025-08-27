Donald Trump για τον αρραβώνα Swift – Kelce: «Τους εύχομαι καλή τύχη»

Έχουν περάσει λιγότερο από 24 ώρες από όταν η Taylor Swift ξάφνιασε το παγκόσμιο κοινό με την ανακοίνωση των αρραβώνων της με τον αθλητή Travis Kelce. Μάλιστα, οι θαυμαστές έχουν ενθουσιαστεί τόσο πολύ που ήδη μέχρι τώρα έχουν αναδημοσιεύσει τις φωτογραφίες της ανακοίνωσης περισσότερο από 2 εκατομμύρια φορές.Αλλά, αυτό που πραγματικά αιφνιδίασε τον κόσμο είναι η αντίδραση του Donald Trump – ειδικά αν σκεφτεί κανείς πόσο ειλικρινής έχει υπάρξει για την pop star στο παρελθόν. Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη 26 Αυγούστου, ο πρόεδρος ρωτήθηκε για τα «μεγαλύτερα νέα της ποπ κουλτούρας» που διαδραματίζονται αυτή τη στιγμή.