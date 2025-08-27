Donald Trump για τον αρραβώνα Swift – Kelce: «Τους εύχομαι καλή τύχη»
Donald Trump για τον αρραβώνα Swift – Kelce: «Τους εύχομαι καλή τύχη»
Οι θαυμαστές εξεπλάγην με την θετική του αντίδραση καθώς στο παρελθόν ο πλανητάρχης είχε εκφράσει δημόσια την αντιπάθειά του για την τραγουδίστρια.
Έχουν περάσει λιγότερο από 24 ώρες από όταν η Taylor Swift ξάφνιασε το παγκόσμιο κοινό με την ανακοίνωση των αρραβώνων της με τον αθλητή Travis Kelce. Μάλιστα, οι θαυμαστές έχουν ενθουσιαστεί τόσο πολύ που ήδη μέχρι τώρα έχουν αναδημοσιεύσει τις φωτογραφίες της ανακοίνωσης περισσότερο από 2 εκατομμύρια φορές.
Αλλά, αυτό που πραγματικά αιφνιδίασε τον κόσμο είναι η αντίδραση του Donald Trump – ειδικά αν σκεφτεί κανείς πόσο ειλικρινής έχει υπάρξει για την pop star στο παρελθόν. Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη 26 Αυγούστου, ο πρόεδρος ρωτήθηκε για τα «μεγαλύτερα νέα της ποπ κουλτούρας» που διαδραματίζονται αυτή τη στιγμή.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Αλλά, αυτό που πραγματικά αιφνιδίασε τον κόσμο είναι η αντίδραση του Donald Trump – ειδικά αν σκεφτεί κανείς πόσο ειλικρινής έχει υπάρξει για την pop star στο παρελθόν. Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη 26 Αυγούστου, ο πρόεδρος ρωτήθηκε για τα «μεγαλύτερα νέα της ποπ κουλτούρας» που διαδραματίζονται αυτή τη στιγμή.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα