Τετραήμερη εργασία: Το πείραμα σε 6 χώρες και τα αποτέλεσματα στη ζωή των εργαζομένων

Ημείωση των ημερών εργασίας στην εβδομάδα εργασίας σε τέσσερις ημέρες φαίνεται να βελτιώνει την υγεία των εργαζομένων και να μειώνει τον κίνδυνο εξουθένωσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ενός πιλοτικού προγράμματος σε έξι χώρες.Στην έρευνα συμμετείχαν περίπου 2.900 εργαζόμενοι από 141 οργανισμούς σε Αυστραλία, Καναδά, Ιρλανδία, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι μείωσαν την εβδομάδα εργασίας χωρίς να μειωθεί ο μισθός τους.Πριν από την έναρξη της μελέτης, οι εταιρείες πέρασαν δύο μήνες εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αλλαγών στις ροές εργασίας τους για να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και τη συνεργασία. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε η τετραήμερη εργασία – ή μείωση κατά 20% των ωρών εργασίας – για έξι μήνες.Έπειτα από έξι μήνες, οι εργαζόμενοι με τη μειωμένη εβδομάδα εργασίας ανέφεραν λιγότερη εξουθένωση, καλύτερη ψυχική και σωματική υγεία και μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη δουλειά τους.Στην αντίστοιχη ομάδα σύγκρισης, οι εργαζόμενοι σε 12 αμερικανικές εταιρείες που δεν μείωσαν τις ώρες εργασίας τους δεν παρουσίασαν αλλαγές.«Φαίνεται ότι οι επιδράσεις στην ευεξία είναι αρκετά ομοιόμορφες μεταξύ εταιρειών, χωρών και εργαζομένων», δήλωσε η Wen Fan, επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Boston College και μία από τις συγγραφείς της μελέτης, στο Euronews Health. Η μελέτη έδειξε ότι όσο περισσότερο οι εργαζόμενοι μείωναν τις ώρες εργασίας τους, τόσο καλύτερα ένιωθαν για τη δουλειά τους, καθώς και σε κάποιο βαθμό για την ψυχική τους υγεία.Ακόμη και οι εργαζόμενοι που μείωσαν τις ώρες εργασίας τους μόνο κατά μερικές ώρες ανέφεραν καλύτερη υγεία και μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη δουλειά τους σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Οι περισσότερες εταιρείες συνέχισαν να εφαρμόζουν τη μειωμένη εβδομάδα εργασίας ένα χρόνο μετά την έναρξη του προγράμματος, και δεν φαίνεται ότι τα οφέλη μειώθηκαν με την πάροδο του χρόνου καθώς οι εργαζόμενοι προσαρμόστηκαν στα νέα τους ωράρια.«Δεν υπάρχει ένδειξη υποχώρησης όσον αφορά την ευεξία των εργαζομένων ή την απόδοση», δήλωσε ο Brendan Burchell, κοινωνιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, ο οποίος έχει αναλύσει προγράμματα τετραήμερης εβδομάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά δεν συμμετείχε στην τελευταία μελέτη.