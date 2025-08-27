Κόψατε αφέλειες; Αυτό είναι το προϊόν που δεν πρέπει να λείπει από την τσάντα σας

Θα λύσει το πιο συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε με τα μαλλιά σας.



Οι αφέλειες συνεχίζουν να είναι από τις μεγαλύτερες τάσεις της χρονιάς στα κουρέματα, ειδικά οι curtain που είναι πιο μακριές και πλαισιώνουν το πρόσωπο. Είναι stylish, σέξι και μπορούν να κάνουν ακόμα και το πιο απλό outfit να δείξει λίγο πιο ενδιαφέρον και cool. Μακριές, κοντές, curtain, σε σγουρά ή ίσια μαλλιά, οι αφέλειες ταιριάζουν σε όλες τις γυναίκες, αρκεί να βρεθεί το κατάλληλο στιλ και να γίνει σωστά το κούρεμα (με λίγα λόγια do not try this at home).

27.08.2025, 15:30