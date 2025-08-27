«Μεγαλώνοντας, δεν ανήκα στον κόσμο της μόδας. Δεν περίμενα άδεια ούτε πρόσκληση—έπρεπε να δημιουργήσω το δικό μου δρόμο και τις δικές μου ευκαιρίες.»
Ένα αποκλειστικό Q&A για το Hilfiger Racing Club, την καμπάνια Fall 2025 και πώς το “You’re Invited: No RSVP Required” επαναπροσδιορίζει την έννοια του ανήκειν.
ΗTommy Hilfiger, μέλος της PVH Corp, παρουσιάζει τη φθινοπωρινή καμπάνια για το 2025 με τίτλο “The Hilfiger Racing Club”, με πρωταγωνιστές τον ηθοποιό Nicholas Hoult και το supermodel και fashion icon Claudia Schiffer. Με αισθητική εμπνευσμένη από την πολυτέλεια και τη νοσταλγία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, κάθε “γύρος” στο “Hilfiger Racing Club” τιμά την παράδοση ενώ ταυτόχρονα επιταχύνει προς νέους στιλιστικούς ορίζοντες.
Η καμπάνια λανσαρίστηκε παγκοσμίως στις 26 Αυγούστου, συνοδευόμενη από high-energy brand activations για τους φίλους της Tommy σε όλο τον κόσμο. Από bespoke εμπειρίες και δημιουργικές συνεργασίες, μέχρι events εμπνευσμένα από την πίστα, το πρόγραμμα αποδεικνύει πως η νέα εποχή του prep δεν υπακούει σε κανόνες, αλλά στην ανανέωση.
