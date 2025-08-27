Τα τυχερά ζώδια της εποχής της Παρθένου

Από τις 22 Αυγούστου έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2025, η εποχή της Παρθένου φέρνει σε όλους μας την ανάγκη να γίνουμε πιο υπεύθυνοι και οργανωμένοι – αλλά για τρία ζώδια, η περίοδος αυτή κρύβει επιπλέον δόσεις τύχης και ευκαιριών.Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο στις 23 Αυγούστου μάς βοήθησε να βάλουμε σε σειρά τις σκέψεις και τις υποχρεώσεις μας για τους επόμενους έξι μήνες. Παρά τον πιο σοβαρό τόνο της περιόδου, η ζωντάνια επιστρέφει στις 25 Αυγούστου, όταν η Αφροδίτη εισέρχεται στον Λέοντα, φέρνοντας δημιουργικότητα και λάμψη. Την 1η Σεπτεμβρίου, όμως, ο Κρόνος επιστρέφει στους Ιχθύες, υπενθυμίζοντας ότι έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε πριν φύγει οριστικά από το ζώδιο το 2026.Στις 2 Σεπτεμβρίου, ο Ερμής μπαίνει στην Παρθένο, ενισχύοντας την ικανότητα συγκέντρωσης και επίλυσης απαιτητικών θεμάτων. Η Πανσέληνος – Έκλειψη Σελήνης στους Ιχθύες στις 7 Σεπτεμβρίου ανοίγει την αυλαία της σεζόν των εκλείψεων, φέρνοντας ανανέωση και θεραπεία. Στις 18 Σεπτεμβρίου ο Ερμής περνά στον Ζυγό, στρέφοντας την προσοχή στις σχέσεις, και μία μέρα μετά, η Αφροδίτη εισέρχεται στην Παρθένο, δίνοντας πρακτική και σοβαρή χροιά στην αγάπη.