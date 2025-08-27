Amal και George Clooney: Η εντυπωσιακή επιστροφή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
Amal και George Clooney: Η εντυπωσιακή επιστροφή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Με ένα butter-yellow Balmain φόρεμα, η Amal Clooney επιβεβαίωσε ξανά γιατί θεωρείται το απόλυτο style icon της εποχής.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, πάντα υποδέχεται μεγάλα αστέρια, αλλά κάθε φορά που οι Amal και George Clooney κάνουν την είσοδό τους, η εκδήλωση αποκτά άλλη αίγλη. Το ζευγάρι εμφανίστηκε πλάι-πλάι στη Βενετία, λίγο πριν από την έναρξη του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου, χαρίζοντας μια στιγμή που έφερε στον νου την κλασική γοητεία του παλιού Hollywood. Ο George, με το διαχρονικό μαύρο κοστούμι του, έδειχνε cool και αβίαστα κομψός, αφήνοντας χώρο στη σύζυγό του να μαγνητίσει τα βλέμματα.

