Amal και George Clooney: Η εντυπωσιακή επιστροφή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, πάντα υποδέχεται μεγάλα αστέρια, αλλά κάθε φορά που οι Amal και George Clooney κάνουν την είσοδό τους, η εκδήλωση αποκτά άλλη αίγλη. Το ζευγάρι εμφανίστηκε πλάι-πλάι στη Βενετία, λίγο πριν από την έναρξη του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου, χαρίζοντας μια στιγμή που έφερε στον νου την κλασική γοητεία του παλιού Hollywood. Ο George, με το διαχρονικό μαύρο κοστούμι του, έδειχνε cool και αβίαστα κομψός, αφήνοντας χώρο στη σύζυγό του να μαγνητίσει τα βλέμματα.