H Τέιλορ Σουίφτ είχε δηλώσει ως έφηβη ότι θα παντρευτεί μετά τα 35 (βίντεο)

Οαρραβώνας της Taylor Swift και του Travis Kelce είναι η είδηση της ημέρας. Το ζευγάρι που είναι μαζί από το 2023 δημοσιοποίησε φωτογραφίες από την πρόταση γάμου την Τρίτη, 26 Αυγούστου, με τα σχόλια φίλων και θαυμαστών να γεμίζουν τις σελίδες τους.Λίγες ημέρες πριν από τη δημοσιοποίηση του αρραβώνα τους, ο Travis Kelce είχε μιλήσει στο GQ σχετικά με τις σκέψεις του γύρω από τον γάμο.«Οι λίγοι φίλοι μου των οποίων οι γονείς είναι ακόμα μαζί και ευτυχισμένοι: αυτές είναι καταστάσεις που θα ήθελα να έχω», είπε ο Kelce, του οποίου οι γονείς, Donna και Ed, χώρισαν μετά την αποφοίτηση του ίδιου και του αδελφού του, Jason, από το κολέγιο.«Όχι ότι πιστεύω πως οι γονείς μου το χειρίστηκαν με λάθος τρόπο ή κάτι τέτοιο», συνέχισε. «Είναι περισσότερο το εξής: αν πρόκειται να το ξεκινήσουμε και να το κάνουμε, γιατί να μην προσπαθήσουμε να κρατήσει για πάντα; Όχι απλώς να κρατήσει στο πλαίσιο του “είναι μόνο για τα παιδιά”».Στο προφίλ του στο GQ, ο Kelce μίλησε, επίσης, με θαυμασμό για τις ομοιότητες που μοιράζεται η νυν αρραβωνιαστικιά του με τη μητέρα του. «Η καλοσύνη τους, η αυθεντικότητά τους, η ικανότητά τους να πουν ένα γεια σε όλους στο δωμάτιο», είπε ο Kelce για τη Swift και τη Donna. «Η ικανότητά τους να δείχνουν αγάπη και στήριξη ό,τι κι αν συμβεί».