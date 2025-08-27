Πόσο στοίχισε το δαχτυλίδι αρραβώνων και η διακόσμηση της πρότασης γάμου του Τράβις Κέλσε στην Τέιλορ Σουίφτ;

ΗTaylor Swift και ο Travis Kelce ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους την Τρίτη, 26 Αυγούστου. δημοσιεύοντας στο Instagram ροή φωτογραφιών από την παραμυθένια πρόταση, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων.Ο Travis Kelce επέλεξε για την αγαπημένη του ένα διαμάντι «old mine cushion cut» με επιμήκη κοπή, τοποθετημένο σε λεπτή βέρα από κίτρινο χρυσό 18 καρατίων. Το μοναδικό αυτό κομμάτι σχεδιάστηκε ειδικά για την τραγουδίστρια από την κοσμηματοποιό Kindred Lubeck του Artifex Fine Jewelry στη Νέα Υόρκη, γνωστό για τα χειροποίητα, χαρακτά κοσμήματα με φυσικούς πολύτιμους λίθους. Η αξία του εκτιμάται μεταξύ 500.000 και 1 εκατομμυρίου δολαρίων, χάρη στην ποιότητα και την κοπή του.Ο σχεδιασμός του έγινε από τον ίδιο τον Travis Kelce σε συνεργασία με τη Kindred Lubeck του Artifex Fine Jewelry.Η πρόταση έγινε περίπου δύο εβδομάδες πριν την ανακοίνωση, σε έναν ιδιωτικό κήπο στο Lee’s Summit, Missouri. Όπως αποκάλυψε ο πατέρας του αθλητή, Ed Kelce, το ζευγάρι κάλεσε αμέσως μέσω βιντεοκλήσης τις οικογένειές του, ενώ το βράδυ γιόρτασαν με δείπνο που μαγείρεψε η ίδια η Taylor Swift.Στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο Instagram, η τραγουδίστρια φοράει ριγέ μεταξωτό φόρεμα Ralph Lauren αξίας 398 δολαρίων, το οποίο εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες, το διαμαντένιο ρολόι της Panthère de Cartier, δερμάτινα σανδάλια και το βραχιόλι φιλίας που της είχε χαρίσει ο σύντροφός της τα Χριστούγεννα. Ο αθλητής εμφανίστηκε με μαύρο πλεκτό polo και λευκό παντελόνι, σε ένα κομψό αλλά χαλαρό look.