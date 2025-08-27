Μέγκαν Μαρκλ: Το βίντεο με τον πρίγκιπα Χάρι να κάνει σερφ- «Διακόπτουμε το πρόγραμμά σας για αυτό το σημαντικό μήνυμα»
Η σπάνια ματιά στην προσωπική ζωή του ζευγαριού.
Η Meghan Markle δείχνει την αγάπη της προς τον πρίγκιπα Harry, στα social media δημοσιεύοντας ένα παιχνιδιάρικο video του συζύγου της να κάνει σερφ στην Καλιφόρνια. Την Πέμπτη 22 Αυγούστου, η Δούκισσα του Sussex ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο με τον Harry να δαμάζει τα κύματα, συνοδευόμενο από το τραγούδι του 1993 “Whatta Man” των Salt-N-Pepa και En Vogue.
Στη λεζάντα, έγραψε: «Διακόπτουμε το κανονικό σας πρόγραμμα για να σας μεταδώσουμε αυτό το σημαντικό μήνυμα: 🦊».
