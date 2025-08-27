Μέγκαν Μαρκλ: Το βίντεο με τον πρίγκιπα Χάρι να κάνει σερφ- «Διακόπτουμε το πρόγραμμά σας για αυτό το σημαντικό μήνυμα»
MARIE CLAIRE

Μέγκαν Μαρκλ: Το βίντεο με τον πρίγκιπα Χάρι να κάνει σερφ- «Διακόπτουμε το πρόγραμμά σας για αυτό το σημαντικό μήνυμα»

Η σπάνια ματιά στην προσωπική ζωή του ζευγαριού.

Μέγκαν Μαρκλ: Το βίντεο με τον πρίγκιπα Χάρι να κάνει σερφ- «Διακόπτουμε το πρόγραμμά σας για αυτό το σημαντικό μήνυμα»
Η Meghan Markle δείχνει την αγάπη της προς τον πρίγκιπα Harry, στα social media δημοσιεύοντας ένα παιχνιδιάρικο video του συζύγου της να κάνει σερφ στην Καλιφόρνια. Την Πέμπτη 22 Αυγούστου, η Δούκισσα του Sussex ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο με τον Harry να δαμάζει τα κύματα, συνοδευόμενο από το τραγούδι του 1993 “Whatta Man” των Salt-N-Pepa και En Vogue.

 
Στη λεζάντα, έγραψε: «Διακόπτουμε το κανονικό σας πρόγραμμα για να σας μεταδώσουμε αυτό το σημαντικό μήνυμα: 🦊».

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης