Αυτό το μανικιούρ της Selena Gomez έχει την ιδανική απόχρωση για τη μετάβαση στο φθινόπωρο

Ένα χρώμα που συνδυάζει την καλοκαιρινή φρεσκάδα με τη φθινοπωρινή ζεστασιά.



Η Selena Gomez επέλεξε μια υπέροχη rose mocha απόχρωση για το μανικιούρ της στο πρόσφατο event της Rare Beauty για το λανσάρισμα του πρώτου της αρώματος Rare Eau de Parfum στη Santa Monica της California. Αυτή η επιλογή χρώματος αποδεικνύεται ιδανική για τη μεταβατική περίοδο από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, καθώς συνδυάζει με αρμονία την απαλότητα του ροζ με τους ζεστούς, γήινους τόνους της μόκας.





Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι αρκετά διακριτική, αλλά ταυτόχρονα με έντονο χαρακτήρα χάρη στο αδιαφανές φινίρισμά της, το οποίο προσδίδει βάθος και κομψότητα στα νύχια χωρίς να είναι υπερβολική. Με αυτόν τον τρόπο, το μανικιούρ καταφέρνει να συνδυάζει τη φρεσκάδα και τη ζωηράδα του καλοκαιριού με τη ζεστασιά και τη θαλπωρή που χαρακτηρίζει το φθινόπωρο.

26.08.2025, 17:00