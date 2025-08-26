«Δωρεάν κουπόνι για ενα peep show»: Τα ακατάλληλα μηνύματα σε φόρεμα μικρού κοριτσιού και το βίντεο που ξεπέρασε τα 23εκ. προβολές
«Δωρεάν κουπόνι για ενα peep show»: Τα ακατάλληλα μηνύματα σε φόρεμα μικρού κοριτσιού και το βίντεο που ξεπέρασε τα 23εκ. προβολές
Πολλοί αναρωτιούνται πλέον για το πώς να προστατεύσουν τα παιδιά τους
Μια μητέρα προειδοποιεί άλλους γονείς να ελέγχουν προσεκτικά τα ρούχα των παιδιών τους, μετά την ανακάλυψη ακατάλληλων φράσεων τυπωμένων πάνω στο φόρεμα της μικρής κόρης της.
Η Savannah, μητέρα ενός μικρού κοριτσιού, μοιράστηκε την εμπειρία της στο TikTok, αποκαλύπτοντας ότι, ενώ κοιτούσε πιο προσεκτικά το διακοσμημένο με κουνελάκια, ζελεδάκια και κοτοπουλάκια φόρεμα της κόρης της εντόπισε τυπωμένα μηνύματα με μικροσκοπική γραμματοσειρά που περιείχαν «ανησυχητικό» περιεχόμενο.
«Όταν κάποια μέρα η μικρή κοιμόταν, αποφάσισα να διαβάσω τι έγραφε το φόρεμά της», εξήγησε στο βίντεο, το οποίο έχει πλέον ξεπεράσει τα 23 εκατομμύρια προβολές. Αυτό που ανακάλυψε την άφησε άφωνη.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η Savannah, μητέρα ενός μικρού κοριτσιού, μοιράστηκε την εμπειρία της στο TikTok, αποκαλύπτοντας ότι, ενώ κοιτούσε πιο προσεκτικά το διακοσμημένο με κουνελάκια, ζελεδάκια και κοτοπουλάκια φόρεμα της κόρης της εντόπισε τυπωμένα μηνύματα με μικροσκοπική γραμματοσειρά που περιείχαν «ανησυχητικό» περιεχόμενο.
«Όταν κάποια μέρα η μικρή κοιμόταν, αποφάσισα να διαβάσω τι έγραφε το φόρεμά της», εξήγησε στο βίντεο, το οποίο έχει πλέον ξεπεράσει τα 23 εκατομμύρια προβολές. Αυτό που ανακάλυψε την άφησε άφωνη.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα