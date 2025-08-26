«Δωρεάν κουπόνι για ενα peep show»: Τα ακατάλληλα μηνύματα σε φόρεμα μικρού κοριτσιού και το βίντεο που ξεπέρασε τα 23εκ. προβολές

Μια μητέρα προειδοποιεί άλλους γονείς να ελέγχουν προσεκτικά τα ρούχα των παιδιών τους, μετά την ανακάλυψη ακατάλληλων φράσεων τυπωμένων πάνω στο φόρεμα της μικρής κόρης της.Η Savannah, μητέρα ενός μικρού κοριτσιού, μοιράστηκε την εμπειρία της στο TikTok, αποκαλύπτοντας ότι, ενώ κοιτούσε πιο προσεκτικά το διακοσμημένο με κουνελάκια, ζελεδάκια και κοτοπουλάκια φόρεμα της κόρης της εντόπισε τυπωμένα μηνύματα με μικροσκοπική γραμματοσειρά που περιείχαν «ανησυχητικό» περιεχόμενο.«Όταν κάποια μέρα η μικρή κοιμόταν, αποφάσισα να διαβάσω τι έγραφε το φόρεμά της», εξήγησε στο βίντεο, το οποίο έχει πλέον ξεπεράσει τα 23 εκατομμύρια προβολές. Αυτό που ανακάλυψε την άφησε άφωνη.