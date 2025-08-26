Ιράκ: Ιδρύθηκε το πρώτο γυναικείο πολιτικό κόμμα

Λίγους μήνες πριν από τις κοινοβουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου στο Ιράκ, ιδρύθηκε το πρώτο αποκλειστικά γυναικείο πολιτικό κόμμα. Το Κόμμα Γυναικών al-Mawadda πήρε την επίσημη άδεια λειτουργίας του έπειτα από δύο χρόνια αναμονής, με στόχο να ενώσει γυναίκες από όλη τη χώρα και να ενισχύσει τη συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή.Η ονομασία al-Mawadda προέρχεται από το Κοράνι και συμβολίζει τη συμπόνια, την αγάπη και τον σεβασμό. Όπως εξηγεί η γενική γραμματέας και ιδρύτρια του κόμματος, Jihan al-Taei, «οι γυναίκες αποτελούν πάνω από το μισό της ιρακινής κοινωνίας. Το κόμμα μας δημιουργήθηκε λόγω του περιθωριοποιημένου ρόλου των γυναικών και του ουσιαστικού αποκλεισμού τους από όλες τις πτυχές της ζωής, ειδικά από τη λήψη αποφάσεων».Αρνούμενες να μείνουν στο περιθώριο από την ανδροκρατούμενη και συντηρητική κυβέρνηση του Ιράκ, γυναίκες πολιτικοί και ακτιβίστριες προχώρησαν στην ίδρυση του πρώτου γυναικείου πολιτικού κόμματος της χώρας. Το Κόμμα φιλοδοξεί να ενώσει γυναίκες από κάθε γωνιά του Ιράκ, να λειτουργήσει ως η δυνατή και ενιαία φωνή τους και να ενισχύσει ουσιαστικά τη συμμετοχή τους στην πολιτική.