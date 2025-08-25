Το σχόλιο του Θέμη Καραμουρατήδη μετά την ανάρτηση του Μ. Βουλαρίνου για τη Νατάσα Μποφίλιου και το «ρούφηγμα της κοιλιάς»

Σε μια ανάρτηση – μήνυμα στήριξης προς τη Νατάσα Μποφίλιου προχώρησε ο Θέμης Καραμουρατήδης, το μεσημέρι της Δευτέρας, 25 Αυγούστου. Ο συνθέτης έγραψε στο Facebook και κάλεσε τους ακολούθους του ίδιου και της συνεργάτιδάς του να μην ανοίγουν αντιπαραθέσεις με ανθρώπους κακεντρεχεις. Για την ακρίβεια αναφέρει:«Αγαπημένοι μου, μην αναπαράγετε όλες αυτές τις ανθυγιεινές κακεντρέχειες που επιχειρούν να γελοιοποιήσουν έναν τόσο ευσυνείδητο και ουσιαστικά σοβαρό άνθρωπο. Η Νατάσσα και όλοι όσοι σέβονται τον αξιακό τους κώδικα, δεν μπορούν να φθαρούν από όλα αυτά. Και κυρίως μην γίνεστε σαν κι αυτούς που τις γράφουν, με το να τους κατηγορείτε ότι είναι άσχημοι, γέροι, χοντροί, κοντοί ή όλα αυτά μαζί. Αυτό θέλει το τέρας για να τραφεί, να μας κάνει ίδιους με αυτό. Εμείς οφείλουμε να παραμένουμε ακέραιοι, με καλοσύνη και κατανόηση και σεβασμό. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή και οι άνθρωποι για να κάνουν την συγκεκριμένη προφανώς έχουν κάποια οικονομικά ή ψυχολογικά κενά να καλύψουν. Αφήστε τους λοιπόν να εργαστούν και ας επικεντρωθούμε στα ουσιώδη».Αφορμή για τα παραπάνω στάθηκε το σχόλιο του Μάνου Βουλαρίνου, ο οποίος έγραψε κάτω από φωτογραφία που ανήρτησε η Νατάσα Μποφίλιου με το μαγιό της από τις διακοπές της στη Φολέγανδρο: «Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής».