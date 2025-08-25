Mia Moglie: Η σελίδα στο Facebook όπου δημοσιεύονταν προσωπικές φωτογραφίες γυναικών, χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Ηιταλική αστυνομία «κατέβασε» την εβδομάδα την ομάδα «Mia Moglie» («Η γυναίκα μου») στο Facebook, όπου χιλιάδες άνδρες ανάρτησαν και αντάλλασσαν προσωπικές φωτογραφίες γυναικών χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Η ομάδα αριθμούσε περίπου 32.000 μέλη και λειτουργούσε από το 2019, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες, από φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί εν αγνοία των γυναικών έως υλικό που οι ίδιες είχαν μοιραστεί με συντρόφους τους και κατέληξαν στο διαδίκτυο χωρίς άδεια.Σύμφωνα με την Ιταλική Αστυνομία, υπήρξαν περισσότερες από 2.000 καταγγελίες σε Meta και στις αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν άμεσα, κλείνοντας την ομάδα στις 20 Αυγούστου. Οι παραβάσεις περιλαμβάνουν συκοφαντική δυσφήμηση και διανομή ερωτικού υλικού χωρίς συναίνεση, αδίκημα που τιμωρείται στην Ιταλία με ποινή φυλάκισης έως και έξι έτη, βάσει του νόμου για το «revenge porn» που ισχύει από το 2019.