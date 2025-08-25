Συνταγογραφούμενη ευτυχία: Είναι αυτό πρόοδος ή η πιο ζεν εκδοχή της παραίτησης;

Ηπρώτη φορά που προβληματίστηκα σε σχέση με την κανονικοποίηση των ψυχοφαρμάκων ήταν την περίοδο της καραντίνας, όταν κυκλοφορούσαν καθημερινά memes όπως εκείνο με την Τζούλι Αντριους να τρέχει ευτυχισμένη στα λιβάδια και ο ουρανός από πάνω της να γράφει «Xanax». Ή εκείνο που έδειχνε το ίδιο φάρμακο σε version ροζ παγωτό-χωνάκι και ήταν πράγματι πετυχημένο το αστείο γιατί ποιος δεν θα ήθελε, εκείνες τις σκοτεινές μέρες της πανδημίας, να γλείψει λίγη γαλήνη και απάθεια;Μέσα μου, όμως, βαρούσε δυνατά το εσωτερικό καμπανάκι πως, αν πολλοί διασκεδάζουμε με αυτά τα αστεία, δεν είναι κάπως σαν να συμφωνούμε σιωπηλά πως «είμαστε όλοι για ψυχοφάρμακα»; Και ήμασταν.Το 2021 οι πωλήσεις του πιο διάσημου αγχολυτικού σημείωσαν αύξηση 46,65% σε σχέση με το 2014 στην Ελλάδα (336.300 τεμάχια μηνιαίως το 2021 έναντι 229.325 το 2014) και παρότι η πανδημία πέρασε, οι πωλήσεις αυξάνονται κάθε χρόνο σταθερά όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο.Περισσότερες από 86 εκατομμύρια συνταγές γράφτηκαν πέρυσι στις ΗΠΑ για το μαγικό χάπι αλπραζολάμης που κατευνάζει άμεσα τα συμπτώματα του άγχους, τις κρίσεις πανικού, τη δύσπνοια, την ταχυκαρδία και την αϋπνία. Πώς να μη γίνει mainstream ένα φάρμακο που καταπολεμά τα πιο mainstream συμπτώματα μιας ολόκληρης γενιάς;