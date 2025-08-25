Kate Middleton: Σε οικογενειακή έξοδο στη Σκωτία με μία μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της

Αυτό το καλοκαίρι, είναι η εποχή των αλλαγών και η Kate Middleton το επιβεβαίωσε. Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας έκανε το ντεμπούτο της με το πιο ανοιχτόχρωμο χρώμα στα μαλλιά της μέχρι σήμερα, ενώ βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού στο αυτοκίνητό τους μαζί με τον Πρίγκιπα William και τα τρία παιδιά τους – τον Πρίγκιπα George, την Πριγκίπισσα Charlotte, και τον Πρίγκιπα Louis.