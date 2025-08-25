Τζον Σένα: Το ελληνικό φαγητό που δεν μπορεί να ξεχάσει - Το δοκίμασε στη Σαντορίνη (βίντεο)

Η σπανακόπιτα — το τραγανό ελληνικό έδεσμα με σπανάκι και τυρί — δεν είναι απλώς ένα πιάτο για τον John Cena. Για τον διάσημο ηθοποιό και πρώην παλαιστή, η γεύση της συνδέεται με μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής του: το ταξίδι του μέλιτος στη Σαντορίνη.Σε πρόσφατη συνέντευξή του στι περιοδικό bon appetit, ο Cena μίλησε με ενθουσιασμό για το πώς η σπανακόπιτα τον μεταφέρει πίσω σε εκείνες τις μέρες. «Το φαγητό δεν είναι μόνο τροφή. Είναι μνήμη, είναι συναίσθημα», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πώς κάθε μπουκιά ξυπνά εικόνες από τα στενά του νησιού, το απέραντο γαλάζιο και τις στιγμές που μοιράστηκε με τη σύζυγό του.Η σπανακόπιτα, με τα λεπτά φύλλα που αγκαλιάζουν μια πλούσια γέμιση από σπανάκι, φέτα και αρωματικά, είναι από τα πιο αγαπημένα ελληνικά πιάτα διεθνώς. Όμως για τον Cena, η γεύση της είναι κάτι περισσότερο από γαστρονομική απόλαυση — είναι ένας δεσμός με έναν τόπο που του χάρισε αναμνήσεις ζωής.Ο ίδιος αποκάλυψε πως εκείνη την περίοδο δοκίμαζε το πιάτο σχεδόν καθημερινά, σε διαφορετικές εκδοχές, από οικογενειακά φούρνους μέχρι εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας. Η κάθε εκδοχή είχε τη δική της «υπογραφή», αλλά όλες είχαν κάτι κοινό: το συναίσθημα φιλοξενίας και ζεστασιάς που ένιωθε από τους ανθρώπους γύρω του.