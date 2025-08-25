Η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα είναι «βαριά» για αυτά τα ζώδια
Ανατροπές και απρόοπτα.

Μπορεί ο Αύγουστος να θεωρείται ο πιο ανέμελος μήνας του χρόνου, αλλά οι τελευταίες ημέρες του για τρία ζώδια μοιάζουν πιο συννεφιασμένες από οποιεσδήποτε άλλες αυτή τη χρονιά. Υπομονή και σύνεση απαιτούνται για να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που ανοίγονται μπροστά τους.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
