Πώς θα αποκτήσουμε περιποιημένα και απαλά πέλματα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές

Ακολουθήστε τρία απλά βήματα για να γίνουν ξανά απαλά.



Ήρθε η στιγμή να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια: το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και μαζί του τελειώνουν και οι διακοπές. Εκτός από τις όμορφες αναμνήσεις και την αναπόφευκτη στενοχώρια που μένουν μαζί μας, οι περισσότεροι έχουμε αποκτήσει και ένα έξτρα δωράκι, aka τις σκασμένες πτέρνες και τα ελαφρώς απεριποίητα πέλματα. Και είναι οκ γιατί διακοπές στο νησί σημαίνουν ατελείωτες βόλτες στην παραλία με γυμνά πόδια.





Με την επιστροφή στη βάση μας όμως, είναι ώρα να φροντίσουμε ξανά λίγο περισσότερο την επιδερμίδα μας, για να δείχνει ξανά υγιής και περιποιημένη.

25.08.2025, 12:30