Το καρό είναι η αναπάντεχη τάση του καλοκαιριού
Το καρό ήταν πάντα συνδεδεμένο με το κρύο – χοντρά φανελένια πουκάμισα, puffer jackets και – όμως τώρα γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι του καλοκαιρινού «capsule wardrobe».
Το καρό δεν είναι πλέον αποκλειστικά χειμερινή υπόθεση – και οι πασαρέλες της σεζόν το απέδειξαν περίτρανα. Φαίνεται πως οι σχεδιαστές είχαν κοινή έμπνευση: το καρό κάνει comeback.
Στον οίκο Tommy Hilfiger, το preppy μοτίβο στόλισε κάπρι παντελόνια με τσέπες και φορέματα με γιακάδες. Ο Ralph Lauren παρουσίασε τη δεξιοτεχνία του patchwork με μια μάξι φούστα-έργο τέχνης, φτιαγμένη από καρό υφάσματα σε αντίθεση μεταξύ τους. Η Acne Studios αγκάλιασε το καρό εις διπλούν, συνδυάζοντας ένα πολύχρωμο πουκάμισο με μια tartan φούστα-φιόγκο. Η Bottega Veneta, η Burberry και η Kallmeyer έδωσαν τη δική τους εκδοχή στο μοτίβο, με ανάλαφρα σακάκια, στιλάτες designer τσάντες και αέρινα μπλουζάκια που απέδειξαν πως το καρό μπορεί να γίνει απόλυτα καλοκαιρινό.
