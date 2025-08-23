Hailey Bieber: «Ένας χρόνος με εσένα, όμορφο αγόρι μου»

Η Hailey Bieber γιορτάζει τον πρώτο χρόνο ζωής του γιου της με τρυφερές φωτογραφίες από οικογενειακές στιγμές.



Η Hailey Bieber γιόρτασε τα πρώτα γενέθλια του γιου της, Jack Blues, με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram. Η 28χρονη επιχειρηματίας ομορφιάς μοιράστηκε φωτογραφίες όπου κρατάει στην αγκαλιά της τον μικρό Jack, τον φιλούν στο μέτωπο και τον αποκαλεί “χαρά προσωποποιημένη” «ένας χρόνος με εσένα, όμορφο αγόρι μου. Χαρούμενα πρώτα γενέθλια Jack Blues», έγραψε στη λεζάντα.

