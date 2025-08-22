Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έγινε μητέρα στα 21 της - Όσα έλεγε για τη μεγάλη οικογένεια που ήθελε να αποκτήσει

Ησταρ του Stranger Things, Millie Bobby Brown και ο σύζυγός της Jake Bongiovi, καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί μέσω υιοθεσίας, ανακοινώνοντας τα χαρμόσυνα νέα στο Instagram την Πέμπτη 21 Αυγούστου.«Αυτό το καλοκαίρι καλωσορίσαμε το γλυκό μας κοριτσάκι μέσω υιοθεσίας. Είμαστε πέρα για πέρα ενθουσιασμένοι να ξεκινήσουμε αυτό το όμορφο νέο κεφάλαιο της γονεϊκότητας με ηρεμία και ιδιωτικότητα», έγραψε στην ανάρτησή της. «Και ξαφνικά γίναμε τρεις».Το ζευγάρι — που πυροδότησε φήμες για σχέση τον Ιούνιο του 2021 όταν ο Bongiovi μοιράστηκε μία selfie φωτογραφία με την ηθοποιό. Όπως είχε αποκαλύψει η Brown στο Wired το 2022, «ήμασταν φίλοι για λίγο πριν αρχίσουμε να βγαίνουμε». Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάιο του 2024.Τον Οκτώβριο, ανάρτησαν φωτογραφίες στο Instagram από τη γιορτή τους στη Villa Cetinale στην Ιταλία, μαζί με οικογένεια και φίλους. «Για πάντα και πάντα, η σύζυγός σου», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα του καρουζέλ με στιγμιότυπα από τον γάμο, όπου φόρεσε δύο εντυπωσιακά νυφικά.