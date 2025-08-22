Αποχαιρετισμός στα παπούτσια – Γιατί το να περπατάμε ξυπόλητοι μας κάνει καλό

Αποχαιρετισμός στα παπούτσια. Εντάξει, όχι τελείως. Αλλά το να περπατάμε ξυπόλητοι όσο και όποτε μπορούμε έχει πολλά οφέλη για την υγεία μας – σωματική και ψυχική.Δεν ξέρω πώς έγινε ακριβώς. Θυμάμαι πεντακάθαρα να μην κάνω βήμα στα 20κάτι μου χωρίς designer ψηλοτάκουνα. Θυμάμαι εξίσου καθαρά, στα 30κάτι μου, η συλλογή μου από μπαλαρίνες να αριθμεί όλα τα χρώματα που βλέπει το ανθρώπινο μάτι, καθώς και μερικά που δεν βλέπει (διαφανείς μπαλαρίνες, σας αναπολώ με αγάπη κι ας μυρίζατε πλαστικό). Θυμάμαι γενικά τα παπούτσια ως μέσο έκφρασης στυλ και επέκτασης της προσωπικότητάς μου να είναι πάντα πολύ σημαντικά για μένα. Κι όμως, τα τελευταία πέντε χρόνια, από τον Μάιο ως τον Οκτώβριο, τα έχω περάσει αποκλειστικά ξυπόλυτη. Και νιώθω πιο πολύ ο εαυτός μου από ποτέ.Απ’ ό,τι φαίνεται, δεν είμαι η μόνη. Τόσο επιστημονικές έρευνες όσο και ολιστικές πρακτικές βρίσκουν πως το περπάτημα χωρίς παπούτσια μπορεί να μας βοηθήσει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους – ειδικά αν το κάνουμε στο σωστό περιβάλλον.Μην πετάξετε τις μπαλαρίνες και τα designer ψηλοτάκουνά σας. Αλλά διαβάστε παρακάτω.