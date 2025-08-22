Τι συμβουλεύει η Μισέλ Ομπάμα τις κόρες της για τα ραντεβού και τις σχέσεις - Η ανοιχτόμυαλη συμβουλή

ΗMichelle Obama λέει πως, όταν πρόκειται να δώσει συμβουλές στις κόρες της για τα ραντεβού, η βασική της αρχή είναι να βγαίνουν εκεί έξω — και να το κάνουν συχνά.Σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast IMO with Michelle Obama and Craig Robinson, η 61χρονη μίλησε με τον αδελφό της για τη σημερινή σκηνή των ραντεβού και την αναζήτηση του ιδανικού συντρόφου.Καλύπτοντας μια μεγάλη γκάμα θεμάτων — από την υπέρβαση του φόβου για τα ραντεβού, μέχρι την τέχνη του φλερτ και τον γάμο —αποκάλυψε τις συμβουλές που δίνει στις κόρες της, την 27χρονη Malia και την 24χρονη Sasha, ελπίζοντας να τις βοηθήσει να προσεγγίζουν τις σχέσεις με αυτοπεποίθηση.«Προσπαθώ απλώς να τις κάνω να μένουν ανοιχτές απέναντι στους ανθρώπους», εξήγησε. «Αυτό που έκανα εγώ ήταν να βγαίνω πολύ ραντεβού. Και έτσι, όταν εμφανίστηκε ο Barack, είχα εμπειρίες για να τον συγκρίνω. Ήξερα πολλά από αυτά που δεν μου άρεσαν».Η πρώην Πρώτη Κυρία πρόσθεσε ότι η ίδια και ο σύζυγός της έχουν κάνει τα ραντεβού ένα φυσιολογικό θέμα συζήτησης, μιλώντας ανοιχτά με τις κόρες τους για την προσωπική τους ερωτική ιστορία.«Προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τα κορίτσια μοιραζόμενοι τις δικές μας εμπειρίες», συνέχισε. «Οπότε η δική μου φιλοσοφία είναι: βγείτε ραντεβού. Βγείτε πολλά ραντεβού, και αν τύχει να βρεθείτε σε ένα κακό ή να έχετε μια άσχημη εμπειρία, προχωρήστε γρήγορα».