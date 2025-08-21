Πώς φτάσαμε στη δαιμονοποίηση της μοναχικότητας - Η εκμετάλλευση των συναισθημάτων μας από τις εταιρείες τεχνολογίας

«Τέλος καλό όλα καλά, σαν γιατρικό ήρθες ξανά, τέλος καλό όλα καλά, τώρα ας χαθεί η μοναξιά» λένε οι στίχοι.Χρειάζεται η μοναξιά μας γιατρικό; Και αν ναι, ποιες μορφές μπορεί να πάρει και πού τοποθετούνται τα όρια; Μπορεί μια πανέξυπνη μηχανή να υποκαταστήσει, έστω ανακουφιστικά ή προσωρινά, την ανθρώπινη επικοινωνία; Πριν βιαστείτε να απαντήσετε αρνητικά, αναλογιστείτε πόση ώρα σκρολάρετε στο κινητό τα βράδια προτού κοιμηθείτε. Λοιπόν;Ο αλγόριθμος μάς γνωρίζει καλά, όσο προσεκτικές κι αν είμαστε – μάλιστα οι περισσότερες δεν είμαστε. Ξέρει τις συνήθειές μας και τις τοποθεσίες μας. Ποια τραγούδια μας αρέσουν, πού θα θέλαμε να πάμε διακοπές και πόσα χρήματα είμαστε διατεθειμένες να ξοδέψουμε σε ένα όμορφο φόρεμα.Χάρη στην τεράστια υπολογιστική του δύναμη, μπορεί να προβλέψει την επόμενη κίνησή μας με εξαιρετικά υψηλό βαθμό ακρίβειας. Πέφτει έξω; Φυσικά. Όμως αναγνωρίζει πότε είμαστε ή νιώθουμε μόνες. Ξέρει πόσο μας δυσκολεύει η μοναξιά και πού να μας ωθήσει ώστε να την αποφύγουμε. Αυτό είναι δεδομένο, όπως ότι όταν πεινάμε εμφανίζονται διαφημίσεις πίτσας ή ότι όταν εμφανίζονται διαφημίσεις πίτσας, πεινάμε. Είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι.Οι διεθνείς τεχνολογικοί κολοσσοί, μετά την πρόσφατη έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία μόνο σε πολύ μικρό βαθμό έχει φτάσει προς το παρόν στην Ελλάδα, επιδιώκουν να κεφαλαιοποιήσουν «την επιδημία της μοναξιάς».